Підпал сухої трави на Львівщині забрав життя чоловіка. Фото:

Трагедія сталася 11 березня у селі Новий Яричів Львівського району, де горіла суха трава на площі 100 кв. м. Рятувальники, які прибули на місце події, знайшли на згарищі тіло чоловіка 1970 року народження. Про це Державна служба з надзвичайних ситуацій 12 березня повідомила у Telegram.

Також горів сухостій у селі Дубляни Самбірського району. З пожежею боролися місцеві мешканців, але жінка 1957 року народження отримала опіки та була госпіталізована.

У ДСНС поінформували, що вчора в українських екосистемах виникло 206 пожеж загальною площею понад 82 тис. га.

Ми не втомлюємося повторювати — вогонь не знає жалю. Те, що ви вважаєте «спалюванням сміття» або «чисткою городу», за лічені хвилини перетворюється на некеровану стихію. Не паліть сухостій. Бережіть життя! — наголосили рятувальники.

Нагадаємо, в середині лютого ДСНС інформувала, що в Україні всього за півтора місяця сталися вже 5,3 тис. пожеж у житлі, внаслідок яких загинули загалом 426 людей, серед яких — восьмеро дітей.