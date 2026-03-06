Пожежі в екосистемах, фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n212469-v-ukrayinu-povernulysya-masovi-pojeji-v-ekosystemah-dsns.html

Ракурс

В Україні знову фіксуються численні випадки пожеж в екосистемах.

Про це сьогодні, 6 березня, повідомила прес-служба ДСНС.

Так, минулої доби на Львівщині вогонь знищив понад 2700 кв. м сухостою:

виникло сім пожеж на відкритих територіях;

разом із сухостоєм згоріло все живе, що мешкало на цих територіях — від комах до дрібних тварин.

У ДСНС наголошують, що спалювання сухостою — не лише небезпечне, а й незаконне. За самовільне випалювання сухої рослинності передбачена адміністративна відповідальність. Штрафи становлять:

від 3 тис. 60 грн до 6 тис. 120 грн для громадян;

від 15 тим. 300 грн до 21 тис. 420 грн для посадових осіб.

У тому, що спалювати суху траву — це дороге «прибирання», переконалася й мешканка села Новичка на Івано-Франківщині. Жінка вирішила навести лад на своїй ділянці, проте її дії під час профілактичного заходу виявили офіцер-рятувальник спільно з працівниками поліції, — додали у відомстві.

У ДСНС зазначають, що для виявлення паліїв рятувальники активно використовують БпЛА — з їхньою допомогою можна швидко знайти осередки загоряння та встановити тих, хто став його причиною.