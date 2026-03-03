Читайте також
В Україні з початку опалювального сезону понад 900 людей загинули через пожежі, не пов’язані з російськими атаками.
Загалом за цей період в Україні зафіксували майже 12 тис. пожеж. Про це сьогодні, 3 березня, повідомила прес-служба ДСНС.
Зазначається, що:
- майже 4 тисячі пожеж сталися через неправильне використання електроприладів;
- є проблеми і з пічним опаленням — від отруєння чадним газом лише за лютий 2026 року загинули 23 людини, 150 — постраждали, серед них 55 дітей;
- дедалі частіше чадний газ підкрадається до людей через неправильне використання генераторів. Зазвичай причиною цього є використання генераторів на балконах в квартирах або в закритих приміщеннях. Рятувальники наголошують, що генератор має стояти щонайменше за 6 м від будівлі — зокрема, і через загрозу можливого займання в разі коротких замикань чи перегріву.