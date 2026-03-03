Через неправильне використання електроприладів сталися 4 тис. пожежа за опалювальний сезон, фото:

В Україні з початку опалювального сезону понад 900 людей загинули через пожежі, не пов’язані з російськими атаками.

Загалом за цей період в Україні зафіксували майже 12 тис. пожеж. Про це сьогодні, 3 березня, повідомила прес-служба ДСНС.

Зазначається, що: