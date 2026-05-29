Володимир Зеленський попередив українців про новий російський масований обстріл.

Президент Володимир Зеленський попередив українців про новий обстріл з боку РФ.

Українська розвідка фіксує підготовку країною-агресором нового масованого ракетного-дронового удару по території України. Цю інформацію потрібно довести до всіх міжнародних партнерів, оскільки Росія робить ставку на продовження війни. Про це Зеленський 29 травня повідомив у Telegram.

Передусім це означає, що потрібні додаткові заходи санкційного тиску на Росію і що наші домовленості з партнерами про ППО не можуть затягуватись в реалізації, — йдеться у повідомленні.

За словами глави держави, ключовим пріоритетом залишається розвиток захисту від російських балістичних ракет. Це питання він вже обговорив з главою МЗС Андрієм Сибігою, зокрема щодо кроків, які мають бути реалізовані найближчими тижнями, та дій партнерів для посилення української оборони.

Тим часом керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко закликав українців уважно реагувати на сигнали повітряної тривоги у найближчі дні.

Нагадаємо, 25 травня російське МЗС закликало іноземних дипломатів якнайшвидше покинути Київ, бо армія РФ готується атакувати «центри прийняття рішень» і «командні пункти» в столиці України.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров повідомив державному секретарю США Марку Рубіо, що РФ «розпочинає удари» по об'єктах у Києві, які використовуються військовими.