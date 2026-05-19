Отец Ермака летал в РФ после победы Зеленского на выборах. Фото: Схемы

Батько Андрія Єрмака Борис Єрмак літав до Росії після перемоги Володимира Зеленського на виборах президента України.

Борис Єрмак восени 2019 року літав до Санкт-Петербурга транзитом через Мінськ. Подорож до країни-агресора відбулося вже після того, як його син став помічником Зеленського. Також у тій поїздці була й його дружина, яка є уродженкою Санкт-Петербурга. Про це пишуть «Схеми».

Борис Єрмак фігурує у справі НАБУ «Мідас». Його ім’я згадали під час засідання Антикорупційного суду в справі про легалізацію 460 млн грн на елітному будівництві в Козині у Київській області. Слідство вважає, що цей громадянин контролював частину робіт та погоджував фінансові питання. Підозру старшому Єрмаку не оголошували, а його син заперечує причетність до будівництва.

З колишнім очільником офісу Зеленського журналістам зв’язатися не вдалося. Однак його адвокат Ігор Фомін заявив, що питання про поїздки батьків до Росії «не стосуються кримінального провадження», тому він «не буде сприяти в цьому».

У 2019 році «Схеми» дізналися, що Андрій Єрмак та його батько Борис мали бізнес-зв'язки з російською політичною елітою. Як свідчать дані YouControl, Борис Єрмак з 1999 по 2021 роки керував компанією «Інтерпромфінанс Україна», де його син Андрій був співвласником разом із росіянином Рахамімом Емануїловим. Також Андрій Єрмак та Емануїлов були партнерами у компанії «М.Є.П.» і раніше володіли «Медійною групою європейського партнерства».

Нагадаємо, НАБУ та САП викрили організовану групу, причетну до легалізації 460 млн грн на елітному будівництві під Києвом. Одному з учасників злочинної групи, екс-керівнику Офісу президента України Андрію Єрмаку, повідомили про підозру за ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинену в особливо великому розмірі або організованою групою) Кримінального кодексу України.

ВАКС призначив Єрмаку два місяці тримання під вартою з можливістю внесення застави розміром 140 млн грн. Екс-посадовець провів минулі вихідні у платній камері в СІЗО, але вже 18 травня вийшов під заставу.

Джерело: «Схеми»