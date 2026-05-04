Украинские БпЛА могут пролететь на параде 9 мая в Москве.

Парад у Москві 9 травня 2026 року вперше за довгий час пройде без військової техніки.

Однак цього дня над столицею Російської Федерації можуть пролетіти українські дрони. Це покаже, що країна-агресор вже не така потужна, як була раніше. Про це президент Володимир Зеленський заявив на відкритті саміту Європейської політичної спільноти в Єревані.

Це буде вперше, якщо це дійсно так, за багато-багато років, коли вони не можуть собі дозволити присутність озброєння на параді. І українські дрони можуть також пролетіти на цьому параді. Це показує, що вони вже не настільки сильні, як раніше, — розповів він.

Також глава держави відзначив, що це літо стане тим моментом, коли російський диктатор Володимир Путін буде вирішувати, що робити далі — розширювати цю війну чи переходити до дипломатичних шляхів. Зеленський наполягає й надалі тиснути на Кремль.

Нагадаємо, вночі 4 травня ударні безпілотники атакували Москву та Московську область. Вибух прогримів всього за 6 км від Кремля — дрон влучив у будівлю в районі вулиці Мосфільмівської. Внаслідок вибуху частина фасаду будинку впала на машину під будинком.