Россия объявила «перемирие» с 8 по 10 мая. Фото:

https://racurs.ua/n213691-rossiya-obyavila-peremirie-s-8-po-10-maya-zelenskiy-otreagiroval-video.html

Ракурс

Країна-агресор Росія оголосила так зване перемир’я з 8 по 10 травня.

Збройні сили Російської Федерації на цей період начебто повністю припинять всі бойові дії на фронті та удари по місцях дислокації української армії та об'єктах в українському тилу. Україну ж росіяни також закликали дотримуватися перемир’я. Про це 7 травня повідомило Міністерство оборони Росії.

Якщо ж Україна завдасть ударів по регіонах або на лінії зіткнення у період з 8 по 10 травня, то у Москві грозяться «адекватною відповіддю». В оборонному відомстві також повторили погрозу завдати масованого удару по центру Києва, якщо ЗСУ атакують парад у Москві з нагоди 9 травня.

На російську пропозицію щодо припинення вогню вже відреагував президент Володимир Зеленський. Він повторив, що Україна вже пропонувала Росії припинити вогонь із 6 травня та була готова забезпечити повну тишу. Однак агресор у відповідь завдавав лише нових ударів та робив нові погрози.

Глава держави зазначив, що Україна не рекомендує бути в Москві 9 травня представникам інших держав.

Маємо і звернення від деяких держав, близьких Росії, про те, що їхні представники збираються бути в Москві. Дивне бажання… в ці дні. Ми не рекомендуємо, — розповів Зеленський у відео, яке оприлюднив у Facebook.

Нагадаємо, 4 травня Міністерство оборони Російської Федерації заявило про наказ російського диктатора Володимира Путіна про перемир’я з Україною 8−9 травня на честь Дня перемоги.

У відповідь президент Володимир Зеленський заявив, що Україна оголошує про режим тиші, який діятиме починаючи з опівночі у ніч на 6 травня. Українські військові, як наголошував глава держави, при цьому діятимуть дзеркально на будь яку агресію РФ.

Вже 6 травня Росія проігнорувала запропонований Україною режим припинення вогню та протягом ночі та дня завдала масованих ударів ракетами й безпілотниками.

Після цього Зеленський заявив, що Україна буде «діяти дзеркально» у відповідь на недотримання Росією режиму тиші й наголосив, що РФ «переживає за свій парад у Москві більше, ніж за всю іншу Росію», адже стягує туди більшість ППО.

Натомість речник Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова заявила, що російська армія завдасть масованого удару по центру Києва, якщо Україна спробує зірвати парад до 9 травня у Москві. У Кремлі пригрозили атакувати «центри прийняття» рішень й направили країнам і міжнародним організаціям офіційні ноти із закликом евакуювати дипломатів та іноземних громадян з української столиці.

У Європейському Союзі на це відповіли, що не мають наміру скорочувати свою дипломатичну присутність у Києві, незважаючи на погрози представників уряду Росії ударити по столиці України.