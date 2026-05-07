Євросоюз відреагував на погрози Росії завдати ракетних ударів по центру Києва.

Європейський Союз не має наміру скорочувати свою дипломатичну присутність у Києві, незважаючи на погрози представників уряду Росії ударити по столиці України у разі «зриву параду» на 9 травня у Москві. Про це сьогодні на брифінгу заявив речник Європейської комісії Ануар Ель-Ануні.

За словами дипломата, подібні публічні заяви країни-агресора є частиною «нерозсудливої ескалаційної тактики». Речник наголосив, що Кремль знову намагається покласти провину на Україну за агресивну війну, яку РФ розв’язала проти України.

Що стосується нас, Європейського Союзу, ми не будемо змінювати нашу позицію або присутність у Києві. Напади РФ — це, на жаль, щоденна реальність у Києві та в інших місцях України. За останні роки Росія вже завдала шкоди кільком дипломатичним представництвам у Києві, включно з делегацією ЄС, своїми безрозсудними нападами. Росія щодня атакує Київ та інші міста по всій Україні, вбиваючи невинних громадян, — розповів речник ЄК.

Нагадаємо, 6 травня речник Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова заявила, що російська армія завдасть масованого удару по центру Києва, якщо Україна спробує зірвати парад до 9 травня у Москві. У Кремлі пригрозили атакувати «центри прийняття» рішень. Росіяни направили країнам і міжнародним організаціям офіційні ноти із закликом евакуювати дипломатів та іноземних громадян з української столиці.