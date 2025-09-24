Последствия атаки по Новороссийску, скриншот видео

https://racurs.ua/n209285-drony-atakovali-novorossiysk-rossiyane-vveli-chrezvychaynoe-polojenie-video.html

Ракурс

У Новоросійську (Краснодарський край РФ) сьогодні, 24 вересня, внаслідок атаки дронів пролунала низка вибухів.

Місцева влада заявила про двох загиблих та вісьмох постраждалих, у місті запроваджено надзвичайний стан. Також росіяни стверджують, що в місті пошкоджені сім будинків, серед яких будівля готелю, а також 20 автомобілів, три з яких повністю згоріли.

Стверджується, що пошкоджено офіс Каспійського трубопровідного консорціуму — міжнародної нафтопровідної системи, побудованої для доставки нафти із заходу Казахстану на термінали на Чорному морі поблизу Новоросійська.

Губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв заявив, що безпілотники вдарили по центру міста. Водночас опубліковані у соцмережах відео показують, що в атаці, зокрема, беруть участь надводні безпілотники, тобто атака здійснюється на базований у Новосибірську Чорноморський флот РФ.

Крім того, у Туапсинському муніципальному окрузі оголосили загрозу застосування безекіпажних катерів — людей просять залишити прибережну смугу.

Також про небезпеку БЕКів оголошено у Геленджику. Там закрито вихід у море всіх плавзасобів.