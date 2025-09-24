Новости
Последствия атаки по Новороссийску, скриншот видео

Дроны атаковали Новороссийск — россияне ввели чрезвычайное положение (ВИДЕО)

24 сен 2025, 15:39
У Новоросійську (Краснодарський край РФ) сьогодні, 24 вересня, внаслідок атаки дронів пролунала низка вибухів.

Місцева влада заявила про двох загиблих та вісьмох постраждалих, у місті запроваджено надзвичайний стан. Також росіяни стверджують, що в місті пошкоджені сім будинків, серед яких будівля готелю, а також 20 автомобілів, три з яких повністю згоріли.

Стверджується, що пошкоджено офіс Каспійського трубопровідного консорціуму — міжнародної нафтопровідної системи, побудованої для доставки нафти із заходу Казахстану на термінали на Чорному морі поблизу Новоросійська.

Інфографіка: Nexta

Губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв заявив, що безпілотники вдарили по центру міста. Водночас опубліковані у соцмережах відео показують, що в атаці, зокрема, беруть участь надводні безпілотники, тобто атака здійснюється на базований у Новосибірську Чорноморський флот РФ.

Крім того, у Туапсинському муніципальному окрузі оголосили загрозу застосування безекіпажних катерів — людей просять залишити прибережну смугу.

Також про небезпеку БЕКів оголошено у Геленджику. Там закрито вихід у море всіх плавзасобів.

Источник: Ракурс


