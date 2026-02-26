Умєров розповів про результати переговорів у Женеві

Рустем Умєров, фото: NATO

У Женеві сьогодні, 26 лютого, відбувся ще один раунд переговорів.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив секретар РНБО Рустем Умєров.

Він зазначив, що робота відбулася у двох форматах:

окремо з американською стороною;

тристороння зустріч за участі США і Швейцарії.

За підсумками зустрічей разом із Давидом Арахамією та представниками американської сторони — спеціальним посланником Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером — провели спільну розмову з президентом України Володимиром Зеленським про результати зустрічі та подальші кроки, — зазначив Умєров.

Він додав, що готується наступний раунд:

Працюємо над фіналізацією безпекових параметрів, економічних рішень і узгоджених позицій, які мають стати основою для подальших домовленостей. Завдання — зробити наступну тристоронню зустріч за участі США та росії максимально предметною.

Умєров зазначив, що окрема увага була зосереджена на економічному блоці та довгострокових механізмах підтримки України.