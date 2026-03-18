Російський безпілотник вдарив по енергооб'єкту у прикордонному з Польщею місті

Російський дрон вдарив по енергооб’єкту у Нововолинську, фото: «Укрінформ»

Російські загарбники знову атакували енергообʼєкт біля Нововолинська на Волині.

В частині громади зникло світло, також є перебої з водопостачанням. Про це сьогодні, 18 березня, ввечері повідомив на своїй Фейсбук-сторінці мер міста Борис Карпус.

Ворог вкотре атакував енергообʼєкт біля Нововолинської громади. Пошкодження дуже серйозні! На обʼєкті триває пожежа, — зазначив Карпус. — Відповідні служби працюють на місці влучання. Енергетики розпочнуть роботи, одразу як це буде можливо.

Наразі можуть бути перебої з водопостачанням. Запускаємо генератори. Частина котелень працюватиме на мінімальному рівні. Розгортаємо роботу пунктів незламності, — додав він.

Очільник Волинської ОВА Роман Романюк у своєму Telegram-каналі повідомив, що внаслідок цієї атаки наарзі без електропостачання понад 30 тис. абонентів.

До цього російські безпілотники атакували інфраструктуру Нововолинської громади 7 та 9 лютого, що тоді призвело до значних знеструмлень.