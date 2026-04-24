Студент здійснив підпал двох будівель у Луцьку, фото: Нацполіція

У Луцьку затримали підпалювача, завербованого Росією «під чужим прапором».

Про це сьогодні, 24 квітня, повідомили прес-служби СБУ та Нацполіції.

За матеріалами справи:

через інтернет-месенджер представники російських спецслужб завербували 19-річного студента другого курсу одного з місцевих університетів;

російські куратори діяли «під чужим прапором» — видавали себе за співробітників СБУ та ставили фігуранту завдання підпалити адміністративні будівлі в обласному центрі;

для виконання «завдання» зловмисник у темну пору доби — близько 21-ї вечора 23 квітня — кинув пакет із легкозаймистою сумішшю на сходи адмінбудівлі Луцької міської ради. За годину він здійснив аналогічний підпал вхідних дверей одного з банків у центральній частині міста;

правоохоронці затримали фігуранта тієї ж ночі за «гарячими слідами».

Затриманому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України (умисне знищення або пошкодження майна). Йому загрожує позбавлення волі на строк від трьох до 10 років. Триває досудове розслідування.

Купив бензин і підпалив двері за двома адресами у Луцьку, бо співробітник СБУ написав, що треба допомогти затримати людину, — так студент пояснив поліцейським вчинення злочину.

Правоохоронці наголошують, що представники спецслужб ніколи не дають схожих «завдань» через месенджери. Такі повідомлення — це типова схема вербування та маніпуляції, яку використовують ворожі служби. І це злочин, за який відповідальність нестиме той, хто їх виконує.