Російський дрон вдарив по автівці на Запоріжжі — загинув водій

Росіяни продовжують атакувати дронами жителів Запоріжжя, фото: «Мост»

https://racurs.ua/ua/n211188-rosiyskyy-dron-vdaryv-po-avtivci-na-zaporijji-zagynuv-vodiy.html

Ракурс

Росіяни FPV-дроном ударили по автівці, яка їхала автодорогою у Веселянці Запорізького району.

Машина пошкоджена, 61-річний водій загинув на місці.

Про це сьогодні, 30 грудня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Також двох людей поранено внаслідок атаки російського безпілотника у селищі Балабине Запорізького району.

Росіяни атакували Балабине безпілотником, який вибухнув у приватному подвір’ї. Внаслідок атаки поранені 46-річний та 72-річний чоловіки. Їм надається уся необхідна допомога, — зазначив Федоров.

Крім того, в обласному центрі внаслідок російської атаки загорілася будівля.

Росіяни продовжують терор обласного центру. Внаслідок удару безпілотника виникла пожежа у нежитловій будівлі. Попередньо, без постраждалих, — розповів Федоров.

У жовтні Федоров повідомляв, що, за оперативною інформацією, у росіян сформувалася група «пілотів», які тренуються на цивільних у прифронтових населених пунктах.