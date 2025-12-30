Ракурсhttps://racurs.ua/
Росіяни FPV-дроном ударили по автівці, яка їхала автодорогою у Веселянці Запорізького району.
Машина пошкоджена, 61-річний водій загинув на місці.
Про це сьогодні, 30 грудня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Також двох людей поранено внаслідок атаки російського безпілотника у селищі Балабине Запорізького району.
Росіяни атакували Балабине безпілотником, який вибухнув у приватному подвір’ї. Внаслідок атаки поранені 46-річний та 72-річний чоловіки. Їм надається уся необхідна допомога, — зазначив Федоров.
Крім того, в обласному центрі внаслідок російської атаки загорілася будівля.
Росіяни продовжують терор обласного центру. Внаслідок удару безпілотника виникла пожежа у нежитловій будівлі. Попередньо, без постраждалих, — розповів Федоров.
У жовтні Федоров повідомляв, що, за оперативною інформацією, у росіян сформувалася група «пілотів», які тренуються на цивільних у прифронтових населених пунктах.