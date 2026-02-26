Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
Последствия российского обстрела Запорожья, фото: ГСЧС
В Запорожье завершили аварийно-спасательные работы на месте российского обстрела (ФОТО)https://racurs.ua/n212306-v-zaporoje-zavershili-avariyno-spasatelnye-raboty-na-meste-rossiyskogo-obstrela-foto.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 26 лютого, завдали масованого удару по обласному центру Запорізької області.
Наразі аварійно-рятувальні роботи вже завершені — рятувальники приборкали усі осередки загорянь та обстежили територію. Комунальні служби проводять відновлювальні роботи.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Наразі відомо про десятьох постраждалих:
- восьмирічну дитину;
- п’ятьох жінок;
- чотирьох чоловіків.
Усі постраждали отримали необхідну медичну допомогу. Більшість проходять лікування амбулаторно.