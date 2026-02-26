Последствия российского обстрела Запорожья, фото: ГСЧС

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 26 лютого, завдали масованого удару по обласному центру Запорізької області.

Наразі аварійно-рятувальні роботи вже завершені — рятувальники приборкали усі осередки загорянь та обстежили територію. Комунальні служби проводять відновлювальні роботи.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Наразі відомо про десятьох постраждалих:

восьмирічну дитину;

п’ятьох жінок;

чотирьох чоловіків.

Усі постраждали отримали необхідну медичну допомогу. Більшість проходять лікування амбулаторно.