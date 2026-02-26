Новости
Последствия российского обстрела Запорожья, фото: ГСЧС

В Запорожье завершили аварийно-спасательные работы на месте российского обстрела (ФОТО)

26 фев 2026, 18:18
999

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 26 лютого, завдали масованого удару по обласному центру Запорізької області.

Наразі аварійно-рятувальні роботи вже завершені — рятувальники приборкали усі осередки загорянь та обстежили територію. Комунальні служби проводять відновлювальні роботи.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Наразі відомо про десятьох постраждалих:

  • восьмирічну дитину;
  • п’ятьох жінок;
  • чотирьох чоловіків.

Усі постраждали отримали необхідну медичну допомогу. Більшість проходять лікування амбулаторно.

Наслідки російського обстрілу Запоріжжя, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


