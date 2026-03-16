Последствия российского обстрела Запорожья, фото: ГСЧС

В Запорожье в результате российских обстрелов погибла женщина, есть травмированные (ФОТО, ВИДЕО)

16 мар 2026, 20:40
У Запоріжжі ворожий безпілотник зруйнував приватний одноповерховий житловий будинок та пошкодив сусідні будівлі.

Вогнеборці ліквідували займання будинку. Про це сьогодні, 16 березня, повідомляють прес-служби ДСНС, Запорізької обласної прокуратури та Запорізької ОВА.

Пошуково-рятувальні роботи завершені:

  • загинула 68-річна жінка;
  • також в ході аварійно-пошукових робіт рятувальники деблокували з-під завалів 15-річну дівчину та 37-річну жінку-інваліда і передали їх медикам. Зазначається, що дівчина у важкому стані — у неї опіки, мінно-вибухові травми, численні переломи;
  • Ще одна 28-річна жінка від госпіталізації відмовилася;
  • психологи ДСНС надали допомогу восьми людям.

Розпочате кримінальне провадження за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людини (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу).

Источник: Ракурс


