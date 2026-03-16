Последствия российского обстрела Запорожья, фото: ГСЧС
В Запорожье в результате российских обстрелов погибла женщина, есть травмированные (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n212643-v-zaporoje-v-rezultate-rossiyskih-obstrelov-pogibla-jenschina-est-travmirovannye-foto-video.htmlРакурс
У Запоріжжі ворожий безпілотник зруйнував приватний одноповерховий житловий будинок та пошкодив сусідні будівлі.
Вогнеборці ліквідували займання будинку. Про це сьогодні, 16 березня, повідомляють прес-служби ДСНС, Запорізької обласної прокуратури та Запорізької ОВА.
Пошуково-рятувальні роботи завершені:
- загинула 68-річна жінка;
- також в ході аварійно-пошукових робіт рятувальники деблокували з-під завалів 15-річну дівчину та 37-річну жінку-інваліда і передали їх медикам. Зазначається, що дівчина у важкому стані — у неї опіки, мінно-вибухові травми, численні переломи;
- Ще одна 28-річна жінка від госпіталізації відмовилася;
- психологи ДСНС надали допомогу восьми людям.
Розпочате кримінальне провадження за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людини (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу).