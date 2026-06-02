Перехват вражеских беспилотников, скриншот видео
20 воздушных целей перехватили во время ночной атаки на Запорожье (ВИДЕО)
Під час масованої російської атаки на Запоріжжя в ніч на сьогодні, 2 червня, пілоти-перехоплювачі 23-ї бригади «Хортиця» Нацгвардії знищили 20 ворожих повітряних цілей.
Про це повідомила прес-служба Міністерства внутрішніх справ, опублікувавши відповідне відео.
Знищено:
- десять БпЛА Shahed;
- дев’ять БпЛА «Гербера»;
- один БпЛА «Ланцет».
Загалом за добу підрозділи НГУ знищили 81 повітряну ціль, врятувавши життя людей, захистивши домівки та зберігши інфраструктуру Запоріжжя, — додали у МВС.