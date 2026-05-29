Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Последствия российского удара по Запорожью, фото: ГСЧС

Три человека пострадали в результате российского удара по Запорожью (ФОТО, ВИДЕО)

29 мая 2026, 14:55
999

У Запоріжжі внаслідок російського удару постраждали три жінки віком 47,79 та 80 років.

Про це сьогодні, 29 травня, повідомила прес-служба ДСНС.

Також внаслідок російської атаки:

  • сталося загоряння двох легкових автомобілів та газової труби низького тиску. Рятувальники ліквідували пожежу;
  • вибуховою хвилею та уламками пошкоджені ще 10 автівок та багатоповерховий будинок.

Аварійно-рятувальні роботи завершені. Комунальні служби міста проводять відновлення пошкоджених будинків. Інформація щодо кількості постраждалих уточнюється, — розповіли у відомстві.

Наслідки російського удару по Запоріжжю, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров