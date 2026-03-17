Последствия российского удара в Запорожской области, фото: Запорожская ОВА

Рашисты ударили по терминалу «Новой почты» в Запорожье (ВИДЕО)

17 мар 2026, 09:59
Російські загарбники сьогодні, 17 березня, зранку завдали удару по терміналу «Нової пошти» СІЧ у місті Запоріжжя.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Внаслідок атаки:

  • загиблих немає;
  • п’ятеро працівників компанії отримали контузії, одного поранено. Наразі вони перебувають під наглядом лікарів.

Зазначається, що частина працівників в момент удару перебувала в укритті.

Зараз уточнюємо масштаби пошкоджень та робимо все можливе для якнайшвидшого відновлення роботи терміналу, — розповіли у «Новій пошті». — Одразу після атаки ми переключилися на резервні логістичні потужності, щоб зберегти стабільність доставки. Процеси вже перебудовані — команда працює у посиленому режимі.

Источник: Ракурс


