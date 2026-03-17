Наслідки російського удару у Запоріжжі, фото: Запорізька ОВА

Російські загарбники сьогодні, 17 березня, зранку завдали удару по терміналу «Нової пошти» СІЧ у місті Запоріжжя.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Внаслідок атаки:

загиблих немає;

п’ятеро працівників компанії отримали контузії, одного поранено. Наразі вони перебувають під наглядом лікарів.

Зазначається, що частина працівників в момент удару перебувала в укритті.