Рашисти вдарили дроном по автобусу із цивільними на Миколаївщині, є постраждалі

Російські загарбники вчора, 16 березня, ввечері атакували FPV-дроном автобус, який перевозив працівників підприємства у Куцурубській громаді Миколаївського району.

Про це повідомляє прес-служба Миколаївської МВА.

Постраждали 69-річний чоловік та 49-річна жінка. Їх було госпіталізовано. На ранок стан постраждалих стабільний, середньої важкості. Вони продовжують лікування у медичному закладі, — розповіли в ОВА.