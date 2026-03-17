Российский беспилотник атаковал автобус в Николаевской области, фото: topcor

Рашисты ударили дроном по автобусу с гражданскими в Николаевской области, есть пострадавшие

17 мар 2026, 09:25
Російські загарбники вчора, 16 березня, ввечері атакували FPV-дроном автобус, який перевозив працівників підприємства у Куцурубській громаді Миколаївського району.

Про це повідомляє прес-служба Миколаївської МВА.

Постраждали 69-річний чоловік та 49-річна жінка. Їх було госпіталізовано. На ранок стан постраждалих стабільний, середньої важкості. Вони продовжують лікування у медичному закладі, — розповіли в ОВА.

Крім того:

  • росіяни під ранок завдали ударів, попередньо з РСЗВ, по Очаківській громаді. Постраждалих немає;
  • учора вдень ворог завдав удару балістикою по відкритій місцевості Вознесенського району, попередньо — ракетою типу «Іскандер-М». Постраждалих немає.

Источник: Ракурс


Новости по теме

Показать больше
