Рашисты ударили дроном по автобусу с гражданскими в Николаевской области, есть пострадавшие

Російський беспілотник атакував автобус в Миколаївській області
Російські загарбники вчора, 16 березня, ввечері атакували FPV-дроном автобус, який перевозив працівників підприємства у Куцурубській громаді Миколаївського району.
Про це повідомляє прес-служба Миколаївської МВА.
Постраждали 69-річний чоловік та 49-річна жінка. Їх було госпіталізовано. На ранок стан постраждалих стабільний, середньої важкості. Вони продовжують лікування у медичному закладі, — розповіли в ОВА.
Крім того:
- росіяни під ранок завдали ударів, попередньо з РСЗВ, по Очаківській громаді. Постраждалих немає;
- учора вдень ворог завдав удару балістикою по відкритій місцевості Вознесенського району, попередньо — ракетою типу «Іскандер-М». Постраждалих немає.