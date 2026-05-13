Военный в ходе конфликта убил двух сослуживцев в Николаевской области, фото: «24 канал»

У Миколаївському районі поліцейські затримали військовослужбовця, який вбив товаришів по службі.

Про це сьогодні, 13 травня, повідомила прес-служба поліції Миколаївської області.

Словесний конфлікт між військовослужбовцями виник під час розпиття спиртних напоїв. 35-річний чоловік здійснив постріли з автоматичної зброї у бік двох опонентів. Чоловіки загинули на місці події. За скоєння умисного вбивства двох осіб підозрюваному загрожує від 15 років позбавлення волі до довічного ув’язнення, — розповіли у поліції.

Зазначається, що повідомлення про смертельні вогнепальні поранення двох військовослужбовців на місці несення служби надійшло до поліції вночі 12 травня. За вказаною адресою працювали слідчі слідчого управління, оперативники і криміналісти обласного главку поліції та слідчо-оперативна група територіального підрозділу:

У ході досудового розслідування правоохоронці встановили, що:

напередодні ввечері 35-річний солдат разом з іншими військовослужбовцями віком 58 та 38 років перебували на службі;

під час спільного вживання алкоголю між чоловіками виник конфлікт. У ході сварки нападник взяв до рук закріплену за ним автоматичну зброю та здійснив постріли у бік товаришів по службі:

від отриманих вогнепальних поранень потерпілі загинули на місці.

З місця події вилучили знаряддя злочину — автомат АК-74, стріляні гільзи та направили на експертне дослідження.

35-річного зловмисника затримали.