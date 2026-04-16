Российская атака обесточила Николаев и ряд областей

Російська атака обесточила Николаев і ряд областей.

Армія Росії знову задала ударів по енергетичних об'єктах в Україні.

У п’ятницю, 16 квітня, внаслідок удару по енергетичній інфраструктурі без електрики залишились жителі Миколаєва, а також низка населених пунктів Миколаївського та Баштанського районів. Фахівці вже приступили до відновлення електропостачання. Про це начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив у Telegram.

В «Укренерго» тим часом заявили, що сьогодні вранці росіяни здійснили дронову атаку на енергетичну інфраструктуру півдня України і внаслідок цього частково знеструмлені споживачі Миколаївської та Херсонської областей.

У Міненерго наголосили, що внаслідок обстрілів енергетичної інфраструктури частина споживачів у Дніпропетровській, Донецькій, Київській, Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Харківській, Сумській та Полтавській областях тимчасово залишаються без світла.

Нагадаємо, російська армія 16 квітня внаслідок російського обстрілу виникли пожежі у портах Великої Одеси. Були прильоти по виробничих та адміністративних об'єктах.