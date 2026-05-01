Наслідки російських атак на Миколаївщині, фото: ДСНС

Троє людей постраждали внаслідок атак російських дронів у Миколаєві (ФОТО, ВІДЕО)

1 тра 2026, 11:47
У Миколаєві внаслідок атак російських дронів минулої доби постраждали троє людей.

Про це сьогодні, 1 травня, вранці повідомила прес-служба ДСНС.

Зазначається, що:

  • 35-річного чоловіка госпіталізовано з осколковими пораненнями;
  • двоє жінок через сильний стрес отримали допомогу на місці.
  • Через удари росіян та падіння уламків:
  • виникли пожежі на енергетичних об'єктах і в житлових будинках;
  • пошкоджено три багатоповерхівки, два приватні будинки та шість авто.

Робота рятувальників ускладнювалася повторними обстрілами. На місцях працювали всі екстрені служби, піротехніки та волонтери, — розповіли у відомстві.

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім у своєму Telegram-каналі повідомив, що рашисти вчора протягом дня атакували область безпілотниками типу «Шахед».

Крім того, ворог вчора шість разів атакував FPV-дронами Очаківську та Куцурубську громади Миколаївського району. В результаті у селі Дмитрівка пошкоджено дах приватного будинку. Постраждалих немає.

Джерело: Ракурс


