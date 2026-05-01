Ракурсhttps://racurs.ua/
Наслідки російських атак на Миколаївщині, фото: ДСНС
Троє людей постраждали внаслідок атак російських дронів у Миколаєві (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n213564-troie-ludey-postrajdaly-vnaslidok-atak-rosiyskyh-droniv-u-mykolaievi-foto-video.htmlРакурс
У Миколаєві внаслідок атак російських дронів минулої доби постраждали троє людей.
Про це сьогодні, 1 травня, вранці повідомила прес-служба ДСНС.
Зазначається, що:
- 35-річного чоловіка госпіталізовано з осколковими пораненнями;
- двоє жінок через сильний стрес отримали допомогу на місці.
- Через удари росіян та падіння уламків:
- виникли пожежі на енергетичних об'єктах і в житлових будинках;
- пошкоджено три багатоповерхівки, два приватні будинки та шість авто.
Робота рятувальників ускладнювалася повторними обстрілами. На місцях працювали всі екстрені служби, піротехніки та волонтери, — розповіли у відомстві.
Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім у своєму Telegram-каналі повідомив, що рашисти вчора протягом дня атакували область безпілотниками типу «Шахед».
Крім того, ворог вчора шість разів атакував FPV-дронами Очаківську та Куцурубську громади Миколаївського району. В результаті у селі Дмитрівка пошкоджено дах приватного будинку. Постраждалих немає.
