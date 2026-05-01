Наслідки російських ударів у Херсоні, фото: ДСНС
Рашисти завдали повторних ударів по рятувальниках, які гасили пожежу у Херсоні (ФОТО, ВІДЕО)
Російські війська сьогодні, 1 травня, завдали повторних ударів по рятувальниках у Херсоні.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС Херсонщини.
Сьогодні вночі в одному з районів міста внаслідок влучання ворожого дрона сталося загорання складського приміщення поштового відділення. Під час ліквідації пожежі російські дрони неодноразово намагалися атакувати рятувальників, — розповіли у відомстві.
Зазначається, що особовий склад не постраждав — перебував в укритті.
Попри складну безпекову обстановку пожежу ліквідовано, — додали у ДСНС.