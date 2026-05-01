Ракурс
Наслідки російських ударів у Херсоні, фото: ДСНС

Рашисти завдали повторних ударів по рятувальниках, які гасили пожежу у Херсоні (ФОТО, ВІДЕО)

1 тра 2026, 11:25
Російські війська сьогодні, 1 травня, завдали повторних ударів по рятувальниках у Херсоні.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС Херсонщини.

Сьогодні вночі в одному з районів міста внаслідок влучання ворожого дрона сталося загорання складського приміщення поштового відділення. Під час ліквідації пожежі російські дрони неодноразово намагалися атакувати рятувальників, — розповіли у відомстві.

Зазначається, що особовий склад не постраждав — перебував в укритті.

Попри складну безпекову обстановку пожежу ліквідовано, — додали у ДСНС.

Наслідки російських ударів у Херсоні, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


