Наслідки удару російського дрона по АЗС, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n214260-rashysty-vdaryly-dronom-po-azs-na-hersonschyni-zagynula-ludyna-video.html

Ракурс

Російські загарбники сьогодні, 5 червня, вдарили «шахедом» по автозаправній станції у Чорнобаївській громаді на Херсонщині.

В результаті атаки загинула 35-річна жінка. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Також наразі відомо про сімох постраждалих: