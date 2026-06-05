Ракурсhttps://racurs.ua/
Последствия удара российского дрона по АЗС, скриншот видео
Рашисты ударили дроном по АЗС в Херсонской области — погиб человек (ВИДЕО)https://racurs.ua/n214260-rashisty-udarili-dronom-po-azs-v-hersonskoy-oblasti-pogib-chelovek-video.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 5 червня, вдарили «шахедом» по автозаправній станції у Чорнобаївській громаді на Херсонщині.
В результаті атаки загинула 35-річна жінка. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Також наразі відомо про сімох постраждалих:
- двоє поранених чоловіків перебувають у тяжкому стані. В обох діагностували вибухові та закриті черепно-мозкові травми, акубаротравми та осколкові поранення. Один із поранених також зазнав травматичної ампутації ноги. Медики роблять все можливе, аби врятувати їх життя;
- 60-річний чоловік, а також жінки віком 35 та 56 років — перебувають у стані середнього ступеня тяжкості;
- по допомогу звернулась 25-річна жінка, яка через цю атаку отримала мінно-вибухову травму та контузію;
- до лікарні доставили 52-річну жінку, яка дістала мінно-вибухову травму.