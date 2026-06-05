Последствия удара российского дрона по АЗС, скриншот видео

https://racurs.ua/n214260-rashisty-udarili-dronom-po-azs-v-hersonskoy-oblasti-pogib-chelovek-video.html

Ракурс

Російські загарбники сьогодні, 5 червня, вдарили «шахедом» по автозаправній станції у Чорнобаївській громаді на Херсонщині.

В результаті атаки загинула 35-річна жінка. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Також наразі відомо про сімох постраждалих: