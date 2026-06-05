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Последствия удара российского дрона по АЗС, скриншот видео

Рашисты ударили дроном по АЗС в Херсонской области — погиб человек (ВИДЕО)

5 июн 2026, 16:32
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Російські загарбники сьогодні, 5 червня, вдарили «шахедом» по автозаправній станції у Чорнобаївській громаді на Херсонщині.

В результаті атаки загинула 35-річна жінка. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Також наразі відомо про сімох постраждалих:

  • двоє поранених чоловіків перебувають у тяжкому стані. В обох діагностували вибухові та закриті черепно-мозкові травми, акубаротравми та осколкові поранення. Один із поранених також зазнав травматичної ампутації ноги. Медики роблять все можливе, аби врятувати їх життя;
  • 60-річний чоловік, а також жінки віком 35 та 56 років — перебувають у стані середнього ступеня тяжкості;
  • по допомогу звернулась 25-річна жінка, яка через цю атаку отримала мінно-вибухову травму та контузію;
  • до лікарні доставили 52-річну жінку, яка дістала мінно-вибухову травму.

Источник: Ракурс


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