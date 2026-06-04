Окупанти обстріляли «швидку» у Херсоні. Фото:

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Армія Російської Федерації знову обстріляла цивільних у Херсоні.

У четвер, 4 червня, загарбники атакували автомобіль екстреної медичної допомоги на території однієї з лікарень Дніпровського району. Постраждали двоє медиків — 64-річна жінка та 65-річний чоловік. В обох діагностували контузії та мінно-вибухові травми. Про це Херсонська міська військова адміністрація повідомила у Telegram.

Також до лікарні звернулась 45-річна жінка, в якої діагностували контузію, мінно-вибухову та закриту черепно-мозкову травми. У момент атаки ворожого дрона вона була у кабінеті.

Було пошкоджене й службове авто. У «швидкій» вибито лобове та заднє скло, а уламки пробили двері.

В МВА також поінформували, що внаслідок нічної дронової атаки ворога на одну з лікарень у Дніпровському районі 3 червня постраждав медик. Мінно-вибухову травму та отруївся продуктами горіння під час пожежі 59-річний чоловік, який лікуватиметься амбулаторно.

Нагадаємо, 26 травня у Білозерці Херсонської області під російськими обстрілами опинилася лікарня. Внаслідок тієї атаки постраждали двоє медичних сестер віком 29 та 53 роки, а також 59-річний технічний працівник. У них діагностували мінно-вибухові й черепно-мозкові травми, струс головного мозку та контузії.