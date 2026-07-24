Армія РФ вдарила по лікарні у Білозерці Херсонської області. Фото:

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Російські війська вдарили по лікарні у Білозерці Херсонської області.

Сьогодні, 24 липня, близько 13.00 російські загарбники обстріляли медичний заклад з артилерії. Внаслідок ворожої атаки постраждали дві медичні сестри віком 51 та 56 років. У жінок діагностували вибухові травми, контузії та струс головного мозку. Про це Херсонська обласна військова адміністрація повідомила у Facebook.

Крім того, приблизно в цей же час загарбники атакували з дрона Корабельний район Херсона. Внаслідок обстрілу постраждав 60-річний чоловік, який отримав вибухову травму, уламкові поранення голови, шиї, тулуба та кінцівок. Цивільного госпіталізували до лікарні.

Також в ОВА поінформували, що сьогодні до лікарні доставили двох людей, які напередодні постраждали через російський авіаудар по центру Херсона. У жінки та чоловіка діагностували контузії, вибухові та закриті черепно-мозкові травми. Таким чином вчорашня атак призвела до поранення дев’яти осіб.

Нагадаємо, 24 липня російські війська скинули дві авіаційні бомби по Слов’янську Донецької області. Попередньо відомо, що п’ятеро людей загинули, а дев’ятеро зазнали поранень. Внаслідок атаки було пошкоджено 10 приватних будинків, підприємство і приміщення почесного консульства Латвійської Республіки.