Наслідки російського обстрілу Запоріжжя, фото: ДСНС

У Запоріжжі завершили аварійно-рятувальні роботи на місці російського обстрілу (ФОТО)

26 лют 2026, 18:18
999

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 26 лютого, завдали масованого удару по обласному центру Запорізької області.

Наразі аварійно-рятувальні роботи вже завершені — рятувальники приборкали усі осередки загорянь та обстежили територію. Комунальні служби проводять відновлювальні роботи.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Наразі відомо про десятьох постраждалих:

  • восьмирічну дитину;
  • п’ятьох жінок;
  • чотирьох чоловіків.

Усі постраждали отримали необхідну медичну допомогу. Більшість проходять лікування амбулаторно.

Наслідки російського обстрілу Запоріжжя, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


