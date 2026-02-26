Читайте також
Ракурсhttps://racurs.ua/
Наслідки російського обстрілу Запоріжжя, фото: ДСНС
У Запоріжжі завершили аварійно-рятувальні роботи на місці російського обстрілу (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n212306-u-zaporijji-zavershyly-avariyno-ryatuvalni-roboty-na-misci-rosiyskogo-obstrilu-foto.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 26 лютого, завдали масованого удару по обласному центру Запорізької області.
Наразі аварійно-рятувальні роботи вже завершені — рятувальники приборкали усі осередки загорянь та обстежили територію. Комунальні служби проводять відновлювальні роботи.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Наразі відомо про десятьох постраждалих:
- восьмирічну дитину;
- п’ятьох жінок;
- чотирьох чоловіків.
Усі постраждали отримали необхідну медичну допомогу. Більшість проходять лікування амбулаторно.