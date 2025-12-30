Обязательная эвакуация объявлена ​​в ряде населенных пунктов Черниговщины, фото: Национальная полиция

https://racurs.ua/n211184-na-chernigovschine-obyavili-obyazatelnuu-evakuaciu-iz-14-pogranichnyh-sel-ova.html

Ракурс

Рішення про обовʼязкову евакуацію з 14 прикордонних сіл Чернігівської області ухвалили на Раді оборони.

Про це сьогодні, 30 грудня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

Йдеться про Новгород-Сіверську, Семенівську, Сновську і Городнянську громади, — зазначив він.

Чаус наголошує, що прикордоння області перебуває під щоденними обстрілами. Проте, попри реальну загрозу, там досі мешкають 300 людей.

Втім, у цьому році з прикордоння все ж виїхали трохи більше 1400 жителів. Над цим системно працює ОВА, РВА і громади. Завдання — забрати людей із небезпечних територій, — зазначив він. — Тепер є офіційне рішення про обовʼязкову евакуацію. Таку необхідність вбачають саме військові.

Він зазначив, що жителів цих 14 населених пунктів поінформують про місця збору:

Всі необхідні служби включені в процес. Є спеціальні евакуаційні маршрути, є транспорт. Розселення евакуйованих — обовʼязкова умова. Гарантовані місця для тимчасового проживання.

Евакуацію планують завершити за 30 днів.