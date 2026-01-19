Армия РФ атаковала энергообъекты в Одесской и Черниговской областях. Фото:

https://racurs.ua/n211528-rf-povredila-energoobekt-v-odesskoy-oblasti-i-pyat-v-chernigovskoy-oblasti.html

Ракурс

Армія Росії вночі 19 січня пошкодила енергооб'єкт ДТЕК в Одеській області.

Руйнування значні і ремонтні роботи на об'єкті потребують тривалого часу, щоб повернути пошкоджене обладнання до працездатного стану. Через обстріли без електропостачання наразі залишаються 30,8 тис. родин. Про це прес-служба ДТЕК повідомила у Telegram.

На місці обстрілу працюють енергетики, які розбирають завали та готують об'єкт до відновлення. Найпершим чином подати світло планують об'єктам критичної інфраструктури, щоб забезпечити тепло та воду у домівках.

Також у ніч на понеділок, 19 січня, російські війська завдали ударів по енергетичній інфраструктурі Чернігівської області. У «Чернігівобленерго» поінформували, що внаслідок атаки пошкоджено п’ять ключових енергооб'єктів.

Без електропостачання залишилися десятки тисяч споживачів. Наразі ремонтні бригади працюють у складних умовах й роблять усе можливе, аби якнайшвидше повернути світло в оселі.

Нагадаємо, 19 січня чотири російські ракети атакували об'єкт критичної інфраструктури в обласному центрі. Ракетні удари зафіксовано в Слобідському районі. На місці обстрілу зафіксовані значні пошкодження.