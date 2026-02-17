Россияне ночью нанесли разрушительные удары по энергоинфраструктуре Одессы — ДТЭКhttps://racurs.ua/n212099-rossiyane-nochu-nanesli-razrushitelnye-udary-po-energoinfrastrukture-odessy-dtek.htmlРакурс
Рашисти в ніч на сьогодні, 17 лютого, знову атакували енергетичну інфраструктуру Одещини.
Про це повідомляє прес-служба ДТЕК.
Вночі ворог знову завдав руйнівних ударів по енергетичній інфраструктурі Одеси, — наголошують у компанії.
Зазначається, що руйнування надзвичайно серйозні — ремонт потребуватиме тривалого часу, щоб повернути обладнання до працездатного стану.
Зараз працюємо на місці: розбираємо завали. Зробимо все можливе, щоб якнайшвидше ліквідувати наслідки атаки. Першочергове завдання — повернути електрику обʼєктам критичної інфраструктури, — додали у ДТЕК.
Очільник Одеської МВА Сергій Лисак у своєму Telegram-каналі повідомив. що внаслідок нічної російської атаки пошкоджено обʼєкт інфраструктури та цивільні будівлі.
В одному з районів виникла пожежа на верхніх поверхах житлового будинку. В іншому — пошкоджено магазин та СТО, — зазначив він.
Відомо про трьох постраждалих:
- двох чоловіків віком 62 та 65 років. Один із них у важкому стані. Інший — середнього ступеню тяжкості. Обидва госпіталізовані;
- постраждалій жінці надана допомога на місці.