Рашисти в ніч на сьогодні, 17 лютого, знову атакували енергетичну інфраструктуру Одещини.

Про це повідомляє прес-служба ДТЕК.

Вночі ворог знову завдав руйнівних ударів по енергетичній інфраструктурі Одеси, — наголошують у компанії.

Зазначається, що руйнування надзвичайно серйозні — ремонт потребуватиме тривалого часу, щоб повернути обладнання до працездатного стану.

Зараз працюємо на місці: розбираємо завали. Зробимо все можливе, щоб якнайшвидше ліквідувати наслідки атаки. Першочергове завдання — повернути електрику обʼєктам критичної інфраструктури, — додали у ДТЕК.

Очільник Одеської МВА Сергій Лисак у своєму Telegram-каналі повідомив. що внаслідок нічної російської атаки пошкоджено обʼєкт інфраструктури та цивільні будівлі.

В одному з районів виникла пожежа на верхніх поверхах житлового будинку. В іншому — пошкоджено магазин та СТО, — зазначив він.

Відомо про трьох постраждалих: