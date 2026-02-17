Ракурсhttps://racurs.ua/
Последствия российской атаки в Днепропетровской области, фото: Днепропетровская ОВА
Російські загарбники атакували Дніпропетровську область ракетами, безпілотниками, артилерією та авіабомбами.
Про це сьогодні, 17 лютого, вранці у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.
Під ударом були п’ять районів області:
- у Дніпрі понівечені приватне підприємство, адмінбудівлі, оселі та автівки;
- у Кривому Розі пошкоджене підприємство;
- У Криничанській громаді Кам’янського району пошкоджене житло;
- у Покровській громаді Синельниківського району горів приватний будинок;
- на Нікопольщині росіяни атакували сам Нікополь, Червоногригорівську і Покровську громади. Побиті інфраструктура, магазини, навчальний центр, багатоквартирні будинки та з десяток авто.
Люди внаслідок цих атак не постраждали.