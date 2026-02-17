Новости
Ракурс
Последствия российской атаки в Днепропетровской области, фото: Днепропетровская ОВА

Рашисты атаковали Днепропетровщину ракетами, БПЛА и авиабомбами — повреждения (ФОТО)

17 фев 2026, 08:19
999

Російські загарбники атакували Дніпропетровську область ракетами, безпілотниками, артилерією та авіабомбами.

Про це сьогодні, 17 лютого, вранці у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Під ударом були п’ять районів області:

  • у Дніпрі понівечені приватне підприємство, адмінбудівлі, оселі та автівки;
  • у Кривому Розі пошкоджене підприємство;
  • У Криничанській громаді Кам’янського району пошкоджене житло;
  • у Покровській громаді Синельниківського району горів приватний будинок;
  • на Нікопольщині росіяни атакували сам Нікополь, Червоногригорівську і Покровську громади. Побиті інфраструктура, магазини, навчальний центр, багатоквартирні будинки та з десяток авто.

Люди внаслідок цих атак не постраждали.

Наслідки російської атаки на Дніпропетровщині, фото: Дніпропетровська ОВА

Источник: Ракурс


