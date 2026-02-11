Армия РФ нанесла новые удары по Днепропетровщине. Фото: ОВА

Ракурс

Армія Російської Федерації завдала нових ударів по Дніпропетровщині, внаслідок чого загинули люди.

Упродовж середи, 11 лютого, ворог майже 40 разів атакував два райони області. Застосував артилерію, безпілотники та КАБи. Двоє людей загинули, а троє були поранені. Про це голова Дніпропетровської військової адміністрації Олександр Ганжа повідомив у Telegram.

У Синельниківському районі окупанти били по Роздорській, Покровській, Васильківській, Богинівській громадах. Внаслідок обстрілів виникли пожежі. Два приватні будинки були зруйновані. Там загинули двоє осіб. Одного пораненого дістали з-під завалів, також дістали поранення двоє жінок.

Також потерпав і Нікопольський район, а саме — Нікополь, Марганецька, Мирівська, Червоногригорівська та Покровська громади. Обстріли пошкодили лікарню, житло та автомобілі. Був знищений автобус.

Крім того, ворог бив і по Харківщині. Як повідомив голова ОВА Олег Синєгубов, окупанти завдали удару FPV-дроном по селищу Золочів. Внаслідок влучання постраждали 15-річний та 14-річний хлопці. Був пошкоджений приватний будинок та цивільний автомобіль.

Нагадаємо, 11 лютого поблизу села Бригадирівка на Харківщині російський дрон влучив у службовий автомобіль первинної медичної допомоги, в салоні якого перебували п’ятеро осіб — медичні працівники та цивільні громадяни. Внаслідок влучання загинула жінка, а інші дістали поранення різного ступеня тяжкості.