Последствия удара русского дрона по поезду в Днепропетровской области, фото: Днепропетровская ОВА

Выросло количество пострадавших в результате удара дрона по поезду на Днепропетровщине (ФОТО)

2 мар 2026, 20:27
999

На Дніпропетровщині до десяти зросла кількість поранених внаслідок ворожої атаки на Криворізький район.

Про це сьогодні, 2 березня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганджа.

За допомогою до медиків звернувся чоловік 58 років. Його госпіталізували. На зараз у лікарнях шестеро поранених через цю атаку росіян на цивільний поїзд, — зазначив він.

Раніше сьогодні Ганджа повідомив, що у постраждалих — здебільшого осколкові поранення та контузії. Двох з них уже прооперували.

Внаслідок сьогоднішньої російської атаки також загинув 75-річний чоловік.

Наслідки удару російського дрона по потягу на Дніпропетровщині, фото: Дніпропетровська ОВА

Источник: Ракурс


