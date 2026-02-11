Наслідки удару по авто. Фото: НПУ

https://racurs.ua/ua/n212007-rosiyskyy-bpla-atakuvav-mashynu-medykiv-na-harkivschyni-ie-zagybla-ta-poraneni.html

Ракурс

Російські окупанти атакували автомобіль медиків у Харківській області.

У середу, 11 лютого, о 13.00 поблизу села Бригадирівка Ізюмського району ворожий БпЛА влучив у службовий автомобіль первинної медичної допомоги, який рухався автошляхом М-03. Про це Державна служба з надзвичайних ситуацій та Національна поліція повідомили у Telegram.

Влучання дрона призвело до загоряння автомобіля. У салоні авто перебували перебувало п’ятеро осіб — медичні працівники та цивільні громадяни. На місці події загинула жінка. Інші люди дістали поранення різного ступеня тяжкості.

Співробітники ДСНС, які працювали на місці події, ліквідували пожежу, яка виникла внаслідок влучання.

Нагадаємо, вночі 11 лютого російська армія атакувала безпілотником приватний сектор міста Богодухів. Дрон влучив у житловий будинок, який був повністю зруйнований. Внаслідок обстрілу загинули 34-річний чоловік та троє дітей. Ще двоє людей постраждали, серед них 35-річна вагітна жінка.