Наслідки російської атаки у Богодухові на Харківщині, фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n211988-troie-ditey-zagynuly-na-harkivschyni-vnaslidok-udaru-bezpilotnyka-foto-video.html

Ракурс

На Харківщині внаслідок атаки російського безпілотника загинули четверо людей, троє з них — діти.

Про це сьогодні, 11 лютого, повідомила прес-служба ДСНС.

Вночі ворог знову атакував ударним безпілотником приватний сектор міста Богодухів. Влучання сталося у житловий будинок, який був повністю зруйнований. Виникла пожежа на площі 60 кв. м, — розповіли у відомстві.

З-під завалів рятувальники вилучили тіла чотирьох загиблих:

34-річного чоловіка;

трьох дітей (двох однорічних хлопчиків і дворічної дівчинки).

Ще двоє людей постраждали, серед них 35-річна вагітна жінка.

Прес-служба Харківської обласної прокуратури повідомляє, що удар по житловому будинку у Богодухові, де проживала родина з п’яти людей, за попередніми даними, було завдано близько 22.30 10 лютого безпілотником типу «Герань-2».

Внаслідок влучання будинок було повністю зруйновано та охоплено пожежею, а сім’я опинилася під завалами:

загинули троє дітей — однорічна дівчинка та двоє хлопчиків віком 1 рік 3 місяці, а також їхній 34-річний батько;

рятувальникам вдалося врятувати матір дітей. Жінка отримала вибухове поранення, черепно-мозкову травму, акубаротравму та термічні опіки. Вона перебуває на 35-му тижні вагітності;

медичної допомоги потребувала також літня мешканка сусіднього домоволодіння, у якої діагностовано гостру реакцію на стрес та гіпертонічний криз.

Розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людей (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу).