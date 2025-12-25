Зросла кількість постраждалих у Чернігові. Фото: ОВА

Ракурс

У Чернігові зросла кількість постраждалих внаслідок сьогоднішньої російської атаки.

Внаслідок влучання російського БпЛА у багатоповерховий будинок вже восьмеро осіб поранено. Троє з них перебувають у важкому стані. Відомо про 80-річну загиблу. Це попередня інформація. Про це 25 грудня голова Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус повідомив у Telegram.

За його словами, дрон влучив по квартирі на третьому поверсі й це призвело до значних руйнувань. Наразі тривають рятувальні роботи. При цьому рятувальники ліквідовують пожежу. Працюють усі необхідні служби, поруч із будівлею розгорнули пункт незламності.

Тим часом Державна служба з надзвичайних ситуацій поінформувала про руйнування будинку з четвертого по другий поверхи. Співробітники ДСНС врятували чотирьох осіб, ще дев’ятьох евакуювали з багатоповерхівки.

Нагадаємо, на перший день Різдва російські загарбники завдали удару по багатоповерховому житловому будинку у Чернігові. Було зафіксоване влучання на третьому поверсі, там спалахнула пожежа. Спочатку було відомо про одного загиблого та трьох постраждалих.

Напередодні, а саме 23 та 24 грудня, російські дрони також атакували багатоповерхові житлові будинки в Чернігові.