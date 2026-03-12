Росіяни вбили дитину та поранили її батьків у Чернігівській області. Фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n212567-rosiyany-vbyly-15-richnu-divchynku-y-poranyly-yiyi-batkiv-na-chernigivschyni.html

Ракурс

Після опівночі 12 березня окупанти атакували населений пункт Менської громади. Внаслідок удару пошкоджено два житлові будинки. Загинула 15-річна дівчинка, а поранення отримали її батьки. Про це Менська міська раджа повідомила у Facebook.

У ДСНС додали, що вночі у Корюківському районі через падіння ворожого БпЛА виникла пожежа житлового будинку та господарської споруди. Загоряння оперативно ліквідували.

Також психологи Держслужби надали допомогу шістьом людям. На місці працювали підрозділи екстрених служб.

Нагадаємо, 11 березня російські окупанти атакували Запоріжжя керованими авіаційними бомбами. Постраждали дев’ятеро осіб. Сильні руйнування приватних будинків зафіксовані у Розумівці, а також пошкодження багатоквартирного та приватних будинків у Запоріжжі. В місті пошкоджено шість багатоквартирних та дев’ять приватних будинків.