Наслідки російського удару по Новогод-Сіверському, фото: ДСНС

На Чернігівщині атака БПЛА пошкодила будівлю підрозділу ДСНС (ФОТО)

19 гру 2025, 14:28
На Чернігівщині внаслідок атаки російського безпілотника пошкоджена будівля підрозділу ДСНС у місті Новгород-Сіверський.

Про це сьогодні, 19 грудня, повідомила прес-служба ДСНС Чернігівщини.

Унаслідок влучання ворожого безпілотного літального апарата в одну з адміністративних будівель у місті Новгород-Сіверський виникла пожежа покрівлі на площі близько 100 кв. м, а також загоряння поруч розташованого легкового автомобіля. Рятувальники оперативно ліквідували займання, — розповіли у відомстві. — Вибуховою хвилею та уламками БпЛА пошкоджено будівлю підрозділу ДСНС — вхідні двері та вікна.

Обійшлося без постраждалих.

Наслідки російського удару по Новогод-Сіверському, фото: ДСНС

