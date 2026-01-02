Новини
Наслідки атаки російських БПЛА на Чернігівщині, фото: Чернігівська ОВА

Рашисти вдарили «геранями» по лікарні на Чернігівщині — ОВА (ФОТО)

2 січ 2026, 12:58
Російські загарбники вчора, 2 січня, ввечері декілька разів атакували безпілотниками місто Семенівка на Чернігівщині. Знищені три службові автівки, гаражі і господарські приміщення міської лікарні.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

Був удар «геранями» по Семенівській міській лікарні. Попередньо, знищені три службові автівки, гаражі і господарські приміщення, пошкоджений харчоблок. На місці влучання виникла пожежа — її загасили, — зазначив він.

Крім того:

  • через удар «молнії» пошкоджені вікна в п’ятиповерхівці;
  • уночі «Герань» поцілила по території одного з лісництв у Корюківському районі. Загорілася господарча споруда. Вогонь вдалося загасити.

Усього минулої доби було 27 обстрілів. 50 вибухів, — зазначив Чаус.

Наслідки атаки російських БПЛА на Чернігівщині, фото: Чернігівська ОВА

