Російські загарбники вчора, 2 січня, ввечері декілька разів атакували безпілотниками місто Семенівка на Чернігівщині. Знищені три службові автівки, гаражі і господарські приміщення міської лікарні.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

Був удар «геранями» по Семенівській міській лікарні. Попередньо, знищені три службові автівки, гаражі і господарські приміщення, пошкоджений харчоблок. На місці влучання виникла пожежа — її загасили, — зазначив він.

Крім того:

через удар «молнії» пошкоджені вікна в п’ятиповерхівці;

уночі «Герань» поцілила по території одного з лісництв у Корюківському районі. Загорілася господарча споруда. Вогонь вдалося загасити.