Последствия атаки российских БПЛА в Черниговской области, фото: Черниговская ОГА
Російські загарбники вчора, 2 січня, ввечері декілька разів атакували безпілотниками місто Семенівка на Чернігівщині. Знищені три службові автівки, гаражі і господарські приміщення міської лікарні.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.
Був удар «геранями» по Семенівській міській лікарні. Попередньо, знищені три службові автівки, гаражі і господарські приміщення, пошкоджений харчоблок. На місці влучання виникла пожежа — її загасили, — зазначив він.
Крім того:
- через удар «молнії» пошкоджені вікна в п’ятиповерхівці;
- уночі «Герань» поцілила по території одного з лісництв у Корюківському районі. Загорілася господарча споруда. Вогонь вдалося загасити.
Усього минулої доби було 27 обстрілів. 50 вибухів, — зазначив Чаус.