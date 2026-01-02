Новини
Ракурс
Рашисти здійснили чергову масовану повітряну атаку по Україні, інфографіка: Повітряні сили

116 БПЛА атакували Україну в ніч на 2 січня — Повітряні сили (ІНФОГРАФІКА)

2 січ 2026, 09:50
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 2 січня (з 18.00 1 січня) атакували Україну загалом 116 ударними БПЛА типу Shahed, «Гербера» і безпілотниками інших типів (близько 70 із них — «шахеди»).

Запуски здійснювалися із напрямків російських Міллєрово, Курська, Шаталово, Орла, Брянська та Приморсько-Ахтарськ, а також із Чауда та Гвардійського у тимчасово окупованому Криму. Про це повідомляється у Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, — вказано в повідомленні.

За попередніми даними, станом на 08.30:

  • протиповітряною обороною збито/подавлено 86 ворожих БПЛА типу Shahed, «Гербера» і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни;
  • зафіксовано влучання 27 ударних БПЛА на 23 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на двох локаціях.

Джерело: Ракурс


