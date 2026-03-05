Ракурсhttps://racurs.ua/
Окупанти просунулися на Донеччині та Запоріжжі. Карта: DeepState
Армія Російської Федерації просунулася в двох областях України.
Окупанти змогли прорватися уперед у Гришиному Покровського району Донецької області та Гуляйполі Пологівського району Запорізької області. Про це аналітичний проект DeepState повідомив у Telegram.
Мапу оновлено. Ворог просунувся у Гришиному (Покровський район Донецької області) та Гуляйполі (Пологівський район Запорізької області, — йдеться в повідомленні.
Тим часом у зведенні Генерального штабу ЗСУ за 5 березня повідомляється, що на Гуляйпільському напрямку відбулося 16 атак. Ворог намагається прорватися у районах Гуляйполя, Зеленого та у бік Залізничного, Варварівки, Староукраїнки. Українські військові вже відбили 14 атак.
А на Покровському напрямку з початку доби росіяни вже 14 разів штурмували у районах населених пунктів Родинське, Котлине, Новомиколаївка та в бік населених пунктів Білицьке, Новоолександрівка, Новопавлівка. Досі тривають дві атаки.
Нагадаємо, 3 березня проект DeepState повідомив, що російські загарбники змогли просунутися поблизу Маркового, Рівного та у Гришиному у Краматорському і Покровському районах Донецької області.