Оккупанты продвинулись на Донетчине и Запорожье. Карта: DeepState

Армия РФ продвинулась в Донецкой области и на Запорожье — DeepState (КАРТА)

5 мар 2026, 19:26
Армія Російської Федерації просунулася в двох областях України.

Окупанти змогли прорватися уперед у Гришиному Покровського району Донецької області та Гуляйполі Пологівського району Запорізької області. Про це аналітичний проект DeepState повідомив у Telegram.

Мапу оновлено. Ворог просунувся у Гришиному (Покровський район Донецької області) та Гуляйполі (Пологівський район Запорізької області, — йдеться в повідомленні.

Тим часом у зведенні Генерального штабу ЗСУ за 5 березня повідомляється, що на Гуляйпільському напрямку відбулося 16 атак. Ворог намагається прорватися у районах Гуляйполя, Зеленого та у бік Залізничного, Варварівки, Староукраїнки. Українські військові вже відбили 14 атак.

А на Покровському напрямку з початку доби росіяни вже 14 разів штурмували у районах населених пунктів Родинське, Котлине, Новомиколаївка та в бік населених пунктів Білицьке, Новоолександрівка, Новопавлівка. Досі тривають дві атаки.

Нагадаємо, 3 березня проект DeepState повідомив, що російські загарбники змогли просунутися поблизу Маркового, Рівного та у Гришиному у Краматорському і Покровському районах Донецької області.

