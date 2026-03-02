Новости
Последствия российских авиаударов по Запорожью, фото: ГСЧС

На Запорожье из-под завалов разрушенного авиаударом здания спасли человека (ФОТО)

2 мар 2026, 17:52
999

У Запорозькому районі внаслідок російських авіаударів травмовані 61-річна жінка та 66-річний чоловік. Також надзвичайники врятували 67-річну жінку.

Про це сьогодні, 2 березня, повідомила прес-служба ДСНС.

Зазначається, що за однією з адрес руйнування двох приватних житлових будинків, виникла пожежа.

Надзвичайники деблокували жінку з-під завалів зруйнованої будівлі. Від госпіталізації врятована відмовилася, — розповіли у відомстві.

За іншою адресою сталося руйнування та займання господарчої споруди.

Рятувальники ліквідували усі пожежі. Аварійно-рятувальні роботи завершені, — додали у ДСНС.

Наслідки російських авіаударів по Запоріжжю, фото: ДСНС

Раніше сьогодні ДСНС також повідомляла, що в Запорізькому районі внаслідок російського обстрілу були травмовані дві дівчинки віком 9 та 16 років.

«Рятувальники ліквідували загоряння житлового будинку. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджені поруч розташовані будинки, — зазначили тоді у ДСНС. — Аварійно-рятувальні роботи завершені. На місцях працювали усі екстрені служби».

Источник: Ракурс


