Армія РФ посилила охорону нової електропідстанції в окупованому Генічеську. Фото: АТЕШ

Російська армія посилила охорону нової електропідстанції РФ в окупованому Генічеську Херсонської області.

Українські партизани провели розвідку в Генічеському районі, де нещодавно було збудовано електропідстанцію потужністю 150 кВ. До самої підстанції відсутній вільний доступ. На першому рубежі, з’їзді з основної дороги, росіяни встановили шлагбаум, де чергують кілька озброєних загарбників. Про це рух опору «АТЕШ» 5 березня повідомив у Telegram.

Росіяни перевіряють документи та контролюють весь транспорт, що прямує у напрямку об'єкта. А безпосередньо перед в’їздом на територію підстанції ворог організував другий рівень захисту. Там працюють дві-три групи військових, які ретельно оглядають автомобілі. Окупанти зупиняють всі без винятку автомобілі. Вони повністю оглядають салон та багажник, а також днище транспорту.

В «АТЕШ» поінформували, що ця електропідстанція раніше зазнавала ударів з боку Сил оборони України. Після цього окупанти значно посилили охорону. Це свідчить, що об'єкт дуже важливий для росіян.

