На тимчасово окупованих територіях України працівників установ і комунальних підприємств зобов’язали перейти на російський месенджер МАХ для всієї службової комунікації.

Відповідне розпорядження спустили через профільні структури — керівникам наказано забезпечити повний перехід персоналу. Про це сьогодні. 16 лютого, повідомляється на сайті Центру національного спротиву ССО ЗСУ.

Через застосунок мають передаватися графіки, накази, списки працівників і звітність, — розповіли у ЦНС. — Керівництво зобов’язали прозвітувати про відсоток встановлення МАХ, а відмову трактують як порушення трудової дисципліни.

За інформацією ЦНС, месенджер інтегрують із російськими сервісами обліку та ідентифікації, що фактично створює централізовану систему цифрового контролю над бюджетниками на окупованих територіях.

Російський месенджер MAX отримує доступ не лише до повідомлень, а й до усіх фото на телефоні, даних про місце перебування, контакти й поведінку онлайн. У ЦНС наголошують, що для користувачів його вcтановлення означає втрату приватності й загрозу потрапляння даних до ворога. Раніше ЦНС публікував рекомендації щодо безпечної роботи з МАХ.